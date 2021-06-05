Изъятые у таможенника деньги. Фото: ГБР

https://racurs.ua/n155663-korrupciya-na-volynskoy-tamojne-stalo-izvestno-komu-vezli-700-tys-dollarov.html

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Задержание начальника отдела таможенного поста «Ягодин» Михаила Бурдейного с 700 тыс. долл. в авто вызвало информационный взрыв.

Сотни тысяч долларов он перевозил с таможенного поста в Киев. Изъятые у него деньги были майским месячным «кешем» для группы государственных учреждений, причастных к ряду коррупционных схем, включая схему ввоза автомобилей. Об этом 5 июня в Facebook написал Юрий Бутусов со ссылкой на «Цензор.нет», которое ссылается на источники, близкие к расследованию.

Мы еще не видели всех подписанных пакетов, надеемся, скоро они их опубликуют, но подписи на упаковках понятны. СБ Люб — это как СБУ Любомль — райотдел, который занимается борьбой с контрабандой в «Ягодине». Прокуратура не указана где. «Зам» — трудно понять, где и кто. Но в агентстве не указан, видимо, какой-то начальник таможни. Также есть информация, что есть пачки подписей полиции и структур, отвечающих за регистрацию транспортных средств, — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма пачек, подписанных для контролирующих органов, составляет около 100 тыс. долл. Бутусов пишет, что по версии следствия, большую часть денег должны были передать в управление отдела профилирования таможенных рисков.

Явно 600 долл. не могли зайти в карман рискового отдела самостоятельно, но переходят к другим людям, тем, кто назначил, к тем, кто покрывает. Удар еще один. 700 тыс. долл. «кэша» — это без учета того, что местные таможенники и другие инспекционные органы положили в собственный карман к экспорту передачи. Это всего лишь один месяц, и это было 10 выходных. Один пост. Одна таможня. А мы не знаем всей схемы раскола средств, вполне возможно, что это даже не один канал сбора средств на «Ягодку», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 июня ГБР обыскало автомобиль начальника смены таможенного поста «Ягодин» Михаила Бурдейного и обнаружило в багажнике этого транспортного средства 704,3 тыс. долл.