Вакцину Sinovac разрешили колоть китайским детям. Фото: УП

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Вакцина от коронавируса CoronaVac, которая разработана китайской компанией Sinovac, разрешена для использования детям и подросткам в Китае.

Власти КНР одобрили экстренное использование вакцины Sinovac Biotech для людей от трех до 17 лет. Также местная власть будет решать, когда молодым китайцам предложат пройти вакцинацию, поскольку сейчас там прививки делают людям от 18 лет, а приоритет отдается именно пожилым людям. Об этом заявил глава компании Sinovac Инь Вейдун, передает Reuters.

Отмечается, что предварительные результаты клинических испытаний первых двух фаз показали, что вакцина может вызвать иммунитет у людей в возрасте от 3 до 17 лет, и большинство побочных реакций были легкими. Также компания-производитель завершила вторую фазу испытаний, когда людям кололи третью бустерную дозу после завершения двух обычных инъекций. В этом случае у участников наблюдалось 10-кратное увеличение уровня антител по сравнению с предыдущими уровнями за неделю и в 20 раз за полмесяца.

При этом Инь Вейдун отмечает, что специалисты компании должны закончить долгосрочное наблюдение за продолжительностью антител, прежде чем смогут дать рекомендации властям о том, когда следует вводить третью дозу вакцины.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac. Теперь вакцине Sinovac открыта дорога к регистрации на территории Евросоюза. Кроме того, вакцинированных от коронавируса препаратом CoronaVac смогут пропускать в ЕС со справкой о прививках.

Источник: Reuters