Франция открывает границы для туристов. Фото: gazeta.ru

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Франция начнет принимать иностранных туристов уже со среды, 9 июня.

При этом будут действовать ограничения в зависимости от того, какова эпидемиологическая ситуация в странах, из которых будут прибывать туристы. Также важно будет то, вакцинированы ли путешественники. Страны мира в Париже разделили на три зоны: зеленую, оранжевую и красную. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В «зеленой» зоне находятся страны Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Израиль. Вакцинированных туристов из этих стран будут пускать без COVID-теста, но тем, кто без прививки, нужно пройти ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный не позже, чем за 72 часа до прибытия.

К «оранжевой» зоне отнесли страны, где ситуация с коронавирусом остается неопределенной, но их считают зоной распространения опасных штаммов. Такими правительство Франции определило большинство стран мира, в том числе и Украину. Вакцинированных граждан этих стран пустят во Францию при наличии отрицательного теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до поездки, или антиген-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов. При уважительной причине могут пустить не вакцинированных туристов, но надо пройти тест.

К «красной» зоне Франция отнесла страны с тяжелой COVID-ситуацией — ЮАР, Бразилия, Турция и Индия. Жители этих стран смогут въехать во Францию лишь при наличии крайне важной причины, даже при полной вакцинации.

Напомним, с 1 июня Турция начала требовать ПЦР-тест на COVID-19. С первого дня лета страна изменила требования к въезду для иностранных граждан, в том числе и украинцев. Также для путешествия в Турцию обязательным остается требование по заполнению электронной формы за трое суток до путешествия. Кроме того, нужно иметь страховку, которая покрывает COVID-19.