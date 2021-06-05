Франція відкриває кордони для туристів. Фото: gazeta.ru

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Франція почне приймати іноземних туристів вже з середи, 9 червня.

При цьому будуть діяти обмеження залежно від того, яка епідеміологічна ситуація в країнах, з яких прибуватимуть туристи. Також важливо буде те, чи вакциновані мандрівники. Країни світу в Парижі розділили на три зони: зелену, помаранчеву і червону. Про це повідомила прес-служба уряду.

У «зеленій» зоні знаходяться країни Євросоюзу та Європейської економічної зони, а також Австралія, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та Ізраїль. Вакцинованих туристів з цих країн пускатимуть без COVID-тесту, але тим, хто без щеплення, треба пройти ПЛР-тест або тест на антиген, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

До «помаранчевої» зони віднесли країни, де ситуація з коронавірусом залишається невизначеною, але їх вважають зоною поширення небезпечних штамів. Такими уряд Франції визначив більшість країн світу, зокрема і Україну. Вакцинованих громадян цих країн пустять до Франції при наявності негативного тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до поїздки, або антиген-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин. При поважній причині можуть пустити не вакцинованих туристів, але треба пройти тест.

До «червоної» зони Франція віднесла країни з важкою COVID-ситуацією — ПАР, Бразилія, Туреччина та Індія. Жителі цих країн зможуть в’їхати до Франції лише при наявності вкрай важливої причини, навіть при повній вакцинації.

Нагадаємо, з 1 червня Туреччина почала вимагати ПЛР-тест на COVID-19. З першого дня літа країна змінила вимоги до в’їзду для іноземних громадян, зокрема й українців. Також для подорожі в Туреччину обов’язковою залишається вимога щодо заповнення електронної форми за три доби до мандрівки. Крім того, потрібно мати страховку, яка покриває COVID-19.