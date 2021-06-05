450-річчя спалення Москви відзначили під посольством РФ. Фото: Тарас Березовець

https://racurs.ua/ua/n155660-450-richchya-spalennya-moskvy-oryginalno-vidznachyly-pid-posolstvom-rf-foto.html

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Річницю Кримського походу на Москву 1571 року оригінально відзначили кримські татари.

У Києві біля посольства Російської Федерації пройшла акція. Активісти в кримськотатарських національних костюмах та обладунках зі зброєю прийшли під стіни російського дипломатичного відомства. Деякі з активістів були верхи на конях. Про це 5 червня повідомив український політтехнолог і журналіст Тарас Березовець у Telegram.

За інформацією істориків, під час існування Золотої Орди Кримський ханат і Московське князівство були союзниками. Але після її розпаду об'єднуючий фактор у відносинах між Москвою і Кримом зник.

Влітку 1521 року великий московський князь визнав свою васальну залежність від кримського хана і зобов’язався платити йому данину, як раніше сплачував Золотій Орді. А 450 років тому, якраз у ці травневі дні 1571 року, кримський хан Девлет Ґерай здійснив похід, внаслідок якого спалив Москву.

Кримське військо обійшло армію російського царя і рушило на Москву. Серйозного опору кримські татари не зустріли, оскільки цар Іван Грозний втік з міста. Татари пограбували та спалили Москву, а майбутню Червону площу ще довго називали «Пожар». Вогонь знищив Кремль і палац царя, в пожежі загинув і поранений головнокомандувач московського війська князь Іван Більський.

Після нищівної поразки принижений Іван Грозний віддав Астрахань та поклявся у вірності кримському хану. Також московський цар відмовився від титулу спадкоємця Константинополя.

Нагадаємо, Служба безпеки України поділилися унікальним архівом із фото кримських татар, яких у 1937−1938 роках через спротив більшовикам розстріляла радянська влада.