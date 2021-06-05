450-летие сожжения Москвы отметили под посольством РФ. Фото: Тарас Березовец

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Годовщину крымского похода на Москву в 1571 году оригинально отметили крымские татары.

В Киеве возле посольства Российской Федерации прошла акция. Активисты в крымскотатарских национальных костюмах и доспехах с оружием пришли под стены российского дипломатического ведомства. Некоторые из активистов были верхом на лошадях. Об этом 5 июня сообщил украинский политтехнолог и журналист Тарас Березовец в Telegram.

По информации историков, во время существования Золотой Орды Крымский ханат и Московское княжество были союзниками. Но после ее распада объединяющий фактор в отношениях между Москвой и Крымом исчез.

Летом 1521 года великий московский князь признал свою вассальную зависимость от крымского хана и обязался платить ему дань, как раньше платил Золотой Орде. А 450 лет назад, как раз в эти майские дни 1571 года крымский хан Девлет Герай совершил поход, в результате которого сжег Москву.

Крымское войско обошло армию русского царя и двинулось на Москву. Серьезного сопротивления крымские татары не встретили, поскольку царь Иван Грозный бежал из города. Татары разграбили и сожгли Москву, а будущую Красную площадь еще долго называли «Пожар». Огонь уничтожил Кремль и дворец царя, в пожаре погиб и ранен главнокомандующий московского войска князь Иван Бельский.

После сокрушительного поражения униженный Иван Грозный отдал Астрахань и поклялся в верности крымскому хану. Также московский царь отказался от титула наследника Константинополя.

Напомним, Служба безопасности Украины поделились уникальным архивом с фото крымских татар, которых в 1937—1938 годах из-за сопротивления большевикам расстреляла советская власть.