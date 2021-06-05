Вакцину Sinovac дозволили колоти китайським дітям. Фото: УП

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Вакцина від коронавірусу CoronaVac, яка розроблена китайською компанією Sinovac, дозволена для використання дітям та підліткам у Китаї.

Влада КНР схвалила екстрене використання вакцини Sinovac Biotech для людей від трьох до 17 років. Також місцева влада вирішуватиме, коли молодим китайцям запропонують пройти вакцинацію, оскільки зараз там щеплення роблять людям от 18 років, а пріоритет надається саме літнім людям. Про це заявив глава компанії Sinovac Інь Вейдун, передає Reuters.

Зазначається, що попередні результати клінічних випробувань перших двох фаз показали, що вакцина може викликати імунітет у людей у віці від 3 до 17 років, і більшість побічних реакцій були легкими. Також компанія-виробник завершила другу фазу випробувань, коли людям кололи третю бустерну дозу після завершення двох звичайних ін'єкцій. В цьому випадку в учасників спостерігалося 10-кратне збільшення рівня антитіл у порівнянні з попередніми рівнями за тиждень і у 20 разів за півмісяця.

При цьому Інь Вейдун наголошує, що фахівці компанії повинні закінчити довгострокове спостереження за тривалістю антитіл, перш ніж зможуть дати рекомендації владі про те, коли слід вводити третю дозу вакцини.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила застосування вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку розробила китайська компанія Sinovac. Тепер вакцині Sinovac відкрита дорога до реєстрації на території Євросоюзу. Крім того, вакцинованих від коронавірусу препаратом CoronaVac зможуть пропускати до ЄС із довідкою про щеплення.

Джерело: Reuters