Рюкзак-вертолет впервые испытали в Австралии. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n155665-pervoe-ispytanie-rukzaka-vertoleta-pokazali-na-video.html

Ракурс

Первые испытания летающего ранца недавно состоялись в Австралии.

Устройство под названием CopterPack смогло поднять в воздух пилота и приземлиться без происшествий. Пилот был одет в защитный костюм и мотоциклетный шлем, а сам рюкзак надежно зафиксировали на его спине. Также производитель предусмотрел возможность разместить парашют на случай, если моторы выключатся. Кроме того, устройство имеет небольшой вес, что позволяет его переносить пешком. Об этом сообщается на YouTube-канале CopterPack.

Свою разработку австралийцы называют рюкзаком-вертолетом. Аппарат может осуществлять вертикальную взлет и посадку. За спиной у пилота находятся два ротора, создающие достаточную для подъема тягу. Само же устройство работает на электрическом двигателе, а корпус изготовлен из прочного и легкого углеродного волокна.

Технические характеристики разработчик не раскрывает, поэтому пока неизвестно, на какую высоту поднимется аппарат.

Напомним, искусственный интеллект поможет людям, которые имеют проблемы со зрением. На базе AI создали необычный рюкзак, способный «видеть» окружающую обстановку. Такой рюкзак сможет заменить традиционный навигатор.