Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Крячка. Фото: travelask.ru

Тисячі птахів злякалися безпілотника й назавжди покинули свої гнізда у США

5 чер 2021, 14:52
999

Безпілотник у Сполучених Штатах Америки так налякав птахів, що вони були змушені були покинути свої гнізда.

Тисячі крячок вилетіли з острова в Південній Каліфорнії й залишили в цілому близько 3 тис. яєць у гніздах. Інцидент трапився в минулому місяці. Нажахали морських птахів два безпілотники, які незаконно пролітали над територією екологічного заповідника Болза-Чіка в Хантінгтон-Біч. Про це повідомляє ABC News.

Один із дронів зламався та впав на землю. Птахи злякалися нападу «хижака» й покинули свої гнізда. Назад на острів вони більше не повернулися.

Представник заповідника Меліса Лебл відзначила, що цей інцидент — один з наймасштабніших випадків відмови від яєць. Фахівець наголошує, що птахи дуже страждають через пандемію коронавірусу, оскільки все більше людей намагається гуляти на відкритих просторах. Відпочивальники приходять до заповідника з собаками і вигулюють їх без повідка. Чотирилапі ганяють птахів, а ті залишають свої гнізда.


Нагадаємо, в херсонському заповіднику «Асканія-Нова» сталася масова загибель сірих журавлів. Екоінспекція Херсонської області підтвердила факт отруєння журавлів, які померли в січні. Заявлялося, що токсичне зерно птахи з’їли за межами заповідника.

Джерело: ABC News

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів