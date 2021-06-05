Крячка. Фото: travelask.ru

https://racurs.ua/ua/n155667-tysyachi-ptahiv-zlyakalysya-bezpilotnyka-y-nazavjdy-pokynuly-svoyi-gnizda-u-ssha.html

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Безпілотник у Сполучених Штатах Америки так налякав птахів, що вони були змушені були покинути свої гнізда.

Тисячі крячок вилетіли з острова в Південній Каліфорнії й залишили в цілому близько 3 тис. яєць у гніздах. Інцидент трапився в минулому місяці. Нажахали морських птахів два безпілотники, які незаконно пролітали над територією екологічного заповідника Болза-Чіка в Хантінгтон-Біч. Про це повідомляє ABC News.

Один із дронів зламався та впав на землю. Птахи злякалися нападу «хижака» й покинули свої гнізда. Назад на острів вони більше не повернулися.

Представник заповідника Меліса Лебл відзначила, що цей інцидент — один з наймасштабніших випадків відмови від яєць. Фахівець наголошує, що птахи дуже страждають через пандемію коронавірусу, оскільки все більше людей намагається гуляти на відкритих просторах. Відпочивальники приходять до заповідника з собаками і вигулюють їх без повідка. Чотирилапі ганяють птахів, а ті залишають свої гнізда.

Нагадаємо, в херсонському заповіднику «Асканія-Нова» сталася масова загибель сірих журавлів. Екоінспекція Херсонської області підтвердила факт отруєння журавлів, які померли в січні. Заявлялося, що токсичне зерно птахи з’їли за межами заповідника.

Джерело: ABC News