Довыборы в Раду – Вирастюка снова признали победителем на 87 округе. Фото: УП

https://racurs.ua/n155669-dovybory-v-radu-virastuka-snova-priznali-pobeditelem-na-87-okruge.html

Ракурс

Довыборы в Верховную Раду в округе № 87 еще не закончились. Большая палата Верховного суда удовлетворила апелляционные жалобы кандидата в нардепы Василия Вирастюка, ЦИК и партии «Слуга народа».

Таким образом отменено решение кассационного административного суда от 23 мая, в котором говорилось о признании противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов в округе Ивано-Франковской области. Об этом сообщил оппонент Вирастюка по округу № 87, кандидат в нардепы от партии «За будущее» Александр Шевченко.

Протокол ЦИК от 19 мая, по которому Василий Вирастюк признан избранным народным депутатом по округу 87 в Ивано-Франковской области, является действующим. Решение Большой палаты ВСУ является окончательным и обжалованию не подлежит.

Взыскать с Александра Шевченко в специальный фонд государственного бюджета Украины судебный сбор в размере 24 тыс. 970 грн. Отменить меры обеспечения иска, принятые Большой палатой Верховного суда от 29 мая, — говорится в решении суда.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховный суд отменил решение Центральной избирательной комиссии от 19 мая об избрании Василия Вирастюка народным депутатом.