Россияне незаконно приплыли в Украину, чтобы отдохнуть в Одессе

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Пограничники задержали двух граждан России, которые пересекли украинскую границу вплавь через реку Ворскла.

5 июня россиян обнаружил пограничный патруль в районе села Лукашовка Винницкой области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Мужчины объяснили свой поступок тем, что хотели отдохнуть в Одессе, а путь через Ворсклу выбрали «в связи с действием карантинных ограничений». Россияне имели при себе только удостоверения личности и рюкзаки с личными вещами.

Также пограничники выяснили, что одному из задержанных в 2019 году запрещали въезд в Украину на три года за нарушение украинского законодательства. Тогда россиянин в аэропорту «Жуляны» устроил дебош, выкрикивал оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы.

Сейчас мужчины задержаны для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины им грозит административная ответственность. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Кроме этого, обоим граждан РФ будет запрещен въезд в Украину сроком на десять и пять лет соответственно.

Напомним, границу Украины с Польшей незаконно пересекли двое граждан Германии, которые путешествуют по миру на велосипедах. По словам офицеров Государственной пограничной службы, европейские туристы думали, что Украина входит в состав Евросоюза.