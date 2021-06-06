У РФ планують до кінця 2021 року запустити «Північний потік-2», фото: GAZ

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«Північний потік-2» — газогін, покликаний з'єднати РФ та Німеччину в обхід України, у Росії розраховують запустити до кінця 2021 року.

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про це в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє видання «Вести».

Ті роботи, які сьогодні проводяться, будуть закінчені до кінця року, і проект буде введений в експлуатацію, — запевнив російський віце-прем'єр.

«Північний потік-2» має складатися з двох ниток газогону загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік, які прокладають дном Балтійського моря від узбережжя Росії до Німеччини.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін, нещодавно виступаючи на економічному форумі у Санкт-Петербурзі, заявив про завершення прокладання першої нитки «Північного потоку-2».

Джерело: «Вести»