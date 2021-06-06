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У РФ планують до кінця 2021 року запустити «Північний потік-2», фото: GAZ
«Північний потік-2» — у РФ розповіли, коли планують запустити газогінhttps://racurs.ua/ua/n155690-pivnichnyy-potik-2-u-rf-rozpovily-koly-planuut-zapustyty-gazogin.htmlРакурс
«Північний потік-2» — газогін, покликаний з'єднати РФ та Німеччину в обхід України, у Росії розраховують запустити до кінця 2021 року.
Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про це в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє видання «Вести».
Ті роботи, які сьогодні проводяться, будуть закінчені до кінця року, і проект буде введений в експлуатацію, — запевнив російський віце-прем'єр.
«Північний потік-2» має складатися з двох ниток газогону загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік, які прокладають дном Балтійського моря від узбережжя Росії до Німеччини.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін, нещодавно виступаючи на економічному форумі у Санкт-Петербурзі, заявив про завершення прокладання першої нитки «Північного потоку-2».
Джерело: «Вести»
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