В РФ планируют до конца 2021 запустить «Северный поток-2», фото: GAZ

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«Северный поток-2» — газопровод, призванный соединить РФ и Германию в обход Украины, в России рассчитывают запустить до конца 2021 года.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил об этом в эфире одного из российских телеканалов, сообщает издание «Вести».

Те работы, которые сегодня проводятся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию, — заверил российский вице-премьер.



«Северный поток-2» должен состоять из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, недавно выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, объявил о завершении прокладки первой нитки «Северного потока-2».