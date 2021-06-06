Погода на 7 июня. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155689-sezon-dojdey-v-ukraine-prodoljaetsya-gde-udaryat-grozy-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 7 июня ожидается жаркая и летняя, на юге температура воздуха достигнет отметки +25°. По всей стране прокатятся ливни и грозы.

Днем столбики термометров покажут от +21° до +25°. Ночи в эти сутки будут относительно теплыми. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 7 июня прогнозируется теплая, в городе ударит мощная гроза. Ночью температура воздуха опустится до отметки +12°, а днем будет держаться на уровне от +21° до +23° тепла.

Погода в Харькове встретит прохладой и дождем. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +11° до +13°, а днем столбики термометра застынут на уровне +23°.

Погодные условия в Одессе будут жаркими и летними, однако небо затянут грозовые облака. Возможны кратковременные дожди. Воздух днем прогреется до +25°, ночью столбики термометров покажут +14°C.

Погода во Львове ожидается теплая, прогнозируются осадки. Температурные показатели будут следующими: ночью +10…+12° тепла, а днем +22…+24° тепла.

Погода в Карпатах 7 июня приятно удивит теплом. Столбики термометров в темное время суток покажут от +10° до +12° тепла, а днем температура достигнет +24° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 7 июня ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в июне 2021 будет соответствовать средней месячной температуре +18… +22° (в горах — + 14… + 18 °). Такие показатели близки к климатической норме.