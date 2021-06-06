Джо Байден и Владимир Путин, фото: «Коммерсант»

https://racurs.ua/n155688-vstrecha-putina-i-baydena-shveycariya-ogranichit-dostup-v-vozdushnoe-prostranstvo.html

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Швейцария готовится ограничить доступ в воздушное пространство Женевы во время проведения запланированной на 16 июня встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Соответствующие мероприятия прорабатывают власти страны. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на швейцарские СМИ.

По информации СМИ, соответствующие ограничения будут существенными и похожими на те, что применяются во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе.

Отмечается, что специалисты по безопасности уже осмотрели пляж «О-Вив» на берегу Женевского озера на случай, если появится необходимость разместить там компоненты систем ПВО, а полиция кантона Женева решила на время проведения этого мероприятия взять в аренду несколько единиц бронетехники.

Напомним, Байден недавно обнародовал план своей встречи с Путиным.

Джерело: «Интерфакс-Украина»