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Ракурс
Джо Байден и Владимир Путин, фото: «Коммерсант»

Встреча Путина и Байдена — Швейцария ограничит доступ в воздушное пространство

6 июн 2021, 14:56
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Швейцария готовится ограничить доступ в воздушное пространство Женевы во время проведения запланированной на 16 июня встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Соответствующие мероприятия прорабатывают власти страны. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на швейцарские СМИ.

По информации СМИ, соответствующие ограничения будут существенными и похожими на те, что применяются во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе.

Отмечается, что специалисты по безопасности уже осмотрели пляж «О-Вив» на берегу Женевского озера на случай, если появится необходимость разместить там компоненты систем ПВО, а полиция кантона Женева решила на время проведения этого мероприятия взять в аренду несколько единиц бронетехники.


Напомним, Байден недавно обнародовал план своей встречи с Путиным.

Джерело: «Интерфакс-Украина»


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