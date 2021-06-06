Байден обнародовал план встречи с Путиным

Джо Байден и Владимир Путин, фото: «Коммерсантъ»

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Джо Байден, президент США, обнародовал свой план международных переговоров, которые он должен провести в середине июня в рамках поездки в Европу.

Об этом говорится в колонке Байдена на страницах The Washington Post.

Байден отметил, что планирует сначала встретиться с «друзьями, партнерами и союзниками» Соединенных Штатов, которые «смотрят на мир через такую ​​же призму, что и США»:

принять участие в саммите «Большой семерки» в Великобритании 11−13 июня;

принять участие в саммите НАТО 14 июня в Брюсселе;

встретиться с руководством ЕС в Брюсселе.

Только после этого Байден проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые должны состояться в Женеве 16 июня.

Мы едины в решении проблемы вызовов России по европейской безопасности, начиная с ее агрессии в Украине. И не будет сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать демократические ценности, которые мы не можем отделить от своих интересов, — подчернул Байден.

По словам Байдена, Путин знает, что он без колебаний «отреагирует на возможные негативные действия».

В то же время Байден отмечает, что США не стремятся к конфликту с Россией, а хотят стабильных и предсказуемых отношений.

Источник: The Washington Post