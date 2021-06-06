Байден обнародовал план встречи с Путиным

Байден обнародовал план встречи с Путинымhttps://racurs.ua/n155683-bayden-obnarodoval-plan-vstrechi-s-putinym.htmlРакурс
Джо Байден, президент США, обнародовал свой план международных переговоров, которые он должен провести в середине июня в рамках поездки в Европу.
Об этом говорится в колонке Байдена на страницах The Washington Post.
Байден отметил, что планирует сначала встретиться с «друзьями, партнерами и союзниками» Соединенных Штатов, которые «смотрят на мир через такую же призму, что и США»:
- принять участие в саммите «Большой семерки» в Великобритании 11−13 июня;
- принять участие в саммите НАТО 14 июня в Брюсселе;
- встретиться с руководством ЕС в Брюсселе.
Только после этого Байден проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые должны состояться в Женеве 16 июня.
Мы едины в решении проблемы вызовов России по европейской безопасности, начиная с ее агрессии в Украине. И не будет сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать демократические ценности, которые мы не можем отделить от своих интересов, — подчернул Байден.
По словам Байдена, Путин знает, что он без колебаний «отреагирует на возможные негативные действия».
В то же время Байден отмечает, что США не стремятся к конфликту с Россией, а хотят стабильных и предсказуемых отношений.
Источник: The Washington Post