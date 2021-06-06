В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото:

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Ракурс

В Украине за минувшие сутки, 5 июня, от коронавирусной болезни COVID-19 привили 40 тыс. 101 человека.

Из них первую из двух необходимых доз получили 39 тыс. 229 человек, две дозы (завершили курс вакцинации) — 872 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, по информации КГГА, в течение 5 июня в развернутом на территории Международного выставочного центра в Киеве крупном центре вакцинации препаратом CoronaVac привили более 2,5 тыс. человек.

Отмечается, что всего в Украине в течение суток работали 327 мобильных бригад и 418 пунктов прививки.

Всего за время вакцинальной кампании в Украине привиты уже 1 млн 216 тыс. 602 человека. Из них:

первую дозу получили 1 млн 216 тыс. 600 человек;

две дозы получили 146 тыс. 664 человека (из них двое получили одну дозу за пределами Украины).

Всего совершены уже 1 млн 363 тыс. 264 прививки.

По состоянию на сегодня, 6 июня, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 640 тыс. 914 человек.

Напомним, на протяжении 5 июня в Украине зафиксировали менее тысячи новых случаев COVID-19.