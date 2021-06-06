Город на энергии водорода создадут в Японии

В Японии создадут «водородный» город, фото: Asia Times

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В Японии планируют обустроить город, в котором основным источником энергии будет водород.

Проект будет реализовываться в префектуре Фукусима, которая в 2011 году пострадала от масштабной аварии на местной атомной электростанции. Об этом сообщает NHK.

Соответствующую договоренность достигло руководство префектуры с компанией Toyota.

Префектура продвигает использование водородной энергии после аварии на АЭС в 2011 году, — отмечает издание.

Проект планируют начать реализовывать в следующем году в двух городах с населением более 300 тыс. человек — Иваки и Корияма. Цель проекта — достичь «углеродной нейтральности» и в дальнейшем внедрить эту технологию в других районах страны.

Руководство Фукусимы и Toyota в рамках этого проекта планируют исследовать стратегию перевода на водород городов с населением около 300 тыс. человек.

Планы охватывают обширную сеть круглосуточных минимаркетов и оператора супермаркетов, а для доставки будут использоваться десятки грузовиков на топливных элементах, — отмечает издание.

В рамках этой стратегии в магазинах и на заводах будут установлены водородные генераторы, чтобы обеспечить частью необходимой электроэнергии транспортные средства, освещение и оборудование.

Напомним, правительство Японии решило слить в океан радиоактивную воду из поврежденной АЭС «Фукусима».

Источник: NHK