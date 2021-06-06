Місто на енергії водню створять у Японії

У Японії створять «водневе» місто, фото: Asia Times

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У Японії планують облаштувати місто, в якому основним джерелом енергії буде водень.

Проект реалізовуватимуть у префектурі Фукусіма, яка у 2011 році постраждала від масштабної аварії на місцевій атомній електростанції. Про це повідомляє NHK.

Відповідну домовленість досягло керівництво префектури з компанією Toyota.

Префектура просуває використання водневої енергії після аварії на АЕС в 2011 році, — зазначає видання.

Проект планують почати реалізовувати в наступному році у двох містах з населенням понад 300 тис. осіб — Івакі та Коріяма. Мета проекту — досягти «вуглецевої нейтральності» і надалі впровадити цю технологію в інших районах країни.

Керівництво Фукусіми та Toyota в межах цього проекту планують дослідити стратегію переведення на водень міст з населенням близько 300 тис. осіб.

Плани охоплюють велику мережу цілодобових мінімаркетів та оператора супермаркетів, а для доставки будуть використовуватися десятки вантажівок на паливних елементах, — зазначає видання.

В межах цієї стратегії у магазинах та на заводах будуть встановлені водневі генератори, щоб забезпечити частиною необхідної електроенергії транспортні засоби, освітлення та обладнання.

Нагадаємо, уряд Японії вирішив злити в океан радіоактивну воду з пошкодженої АЕС «Фукусіма».

Джерело: NHK