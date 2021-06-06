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В Україні триває епідемія коронавірусу
Менше тисячі випадків коронавірусу виявили в Україні за добуhttps://racurs.ua/ua/n155680-menshe-tysyachi-vypadkiv-koronavirusu-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu.htmlРакурс
В Україні за минулу добу, 5 червня, зафіксували 937 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.
Серед нових випадків захворювання — 50 дітей та 28 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:
- Дніпропетровській області — 131;
- Києві — 102;
- Київській області — 81;
- Миколаївській області — 79;
- Херсонській області — 61.
Госпіталізували за добу 994 хворих. Наразі на COVID-19 в Україні хворіють 70,1 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії коронавірусу.
Одужали за добу 4 тис. 516 осіб, померли — 42 хворих.
За добу в Україні здійснено 32 тис. 269 тестувань на COVID-19.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 214 тис. 517 осіб;
- одужали 2 млн 93 тис. 228 пацієнтів;
- померли 51 тис. 182 хворих.
Нагадаємо, у МОЗ нещодавно прокоментували страхи, пов’язані з масками, носіння яких у публічних місцях є однією з вимог карантину.
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