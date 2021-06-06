В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n155680-menshe-tysyachi-sluchaev-koronavirusa-obnarujili-v-ukraine-za-sutki.html

Ракурс

В Украине за минувшие сутки, 5 июня, зафиксировали 937 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Среди новых случаев заболевания — 50 детей и 28 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Днепропетровской области — 131;

Киеве — 102;

Киевской области — 81;

Николаевской области — 79;

Херсонской области — 61.

Госпитализировали за сутки 994 больных. В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют 70,1 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу эпидемии коронавируса.

Выздоровели за сутки 4 тыс. 516 человек, умерли — 42 больных.

За сутки в Украине проведены 32 тыс. 269 тестирований на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 214 тыс. 517 человек;

выздоровели 2 млн 93 тыс. 228 пациентов;

умерли 51 тыс. 182 больных.

Напомним, в Минздраве недавно прокомментировали опасения, связанные с масками, ношение которых в публичных местах является одним из требований карантина.