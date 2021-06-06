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В Украине продолжается эпидемия коронавируса
Меньше тысячи случаев коронавируса обнаружили в Украине за суткиhttps://racurs.ua/n155680-menshe-tysyachi-sluchaev-koronavirusa-obnarujili-v-ukraine-za-sutki.htmlРакурс
В Украине за минувшие сутки, 5 июня, зафиксировали 937 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Среди новых случаев заболевания — 50 детей и 28 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:
- Днепропетровской области — 131;
- Киеве — 102;
- Киевской области — 81;
- Николаевской области — 79;
- Херсонской области — 61.
Госпитализировали за сутки 994 больных. В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют 70,1 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу эпидемии коронавируса.
Выздоровели за сутки 4 тыс. 516 человек, умерли — 42 больных.
За сутки в Украине проведены 32 тыс. 269 тестирований на COVID-19.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 2 млн 214 тыс. 517 человек;
- выздоровели 2 млн 93 тыс. 228 пациентов;
- умерли 51 тыс. 182 больных.
Напомним, в Минздраве недавно прокомментировали опасения, связанные с масками, ношение которых в публичных местах является одним из требований карантина.
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