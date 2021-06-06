Лекарство от коронавируса нашли в зеленом чае

Зеленый чай поможет в борьбе с коронавирусом

https://racurs.ua/n155679-lekarstvo-ot-koronavirusa-nashli-v-zelenom-chae.html

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С коронавирусом SARS-nCOV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, может бороться одно из соединений, имеющихся в зеленом чае.

К такому выводу пришли ученые из Университета Суонси (Великобритания), которые с помощью компьютерной программы с искусственным интеллектом проанализировали библиотеку природных соединений, уже известных как активные против других коронавирусов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Соединением, которое наша модель прогнозирует как активное, является галокатехин, который присутствует в зеленом чае и может быть доступным и недорогим, — отмечают исследователи. — Теперь необходимо провести дальнейшее исследование, чтобы установить, можно ли довести его клиническую эффективность и безопасность для профилактики или лечения COVID-19.

Напомним, недавно австралийские ученые заявили о создании лекарства от COVID-19, эффективного почти на 100%.