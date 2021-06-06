Ліки від коронавірусу знайшли в зеленому чаї

Зелений чай допоможе в боротьбі з коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n155679-liky-vid-koronavirusu-znayshly-v-zelenomu-chayi.html

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З коронавірусом SARS-nCOV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, може боротися одна зі сполук, наявних у зеленому чаї.

Такого висновку дійшли учені з Університету Суонсі (Велика Британія), які за допомогою комп’ютерної програми зі штучним інтелектом проаналізували бібліотеку природних сполук, які вже відомі як активні проти інших коронавірусів. Про це повідомляє прес-служба вишу.

Сполукою, яку наша модель прогнозує як найактивнішу, є галокатехін, який присутній у зеленому чаї і може бути легкодоступним та недорогим, — зазначають дослідники. — Тепер необхідно провести подальше дослідження, щоб встановити, чи можна довести його клінічну ефективність і безпеку для профілактики або лікування COVID-19.

Нагадаємо, нещодавно австралійські вчені заявили про створення ліків від COVID-19, ефективних майже на 100%.