Білорусь обіцяє судитися із Заходом через санкції

Самопроголошена влада Білорусі планує судитися через санкції, фото: MINSKI

https://racurs.ua/ua/n155678-bilorus-obicyaie-sudytysya-iz-zahodom-cherez-sankciyi.html

Ракурс

Самопроголошена влада Білорусі планує через суд домогтися компенсацій за збитки, завдані санкціями, запровадженими у відповідь на примусову посадку в Мінську літака компанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс.

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив про це в інтерв’ю білоруському державному телеканалу «Беларусь 1».

Ми впевнені у своїй правоті та готові відстоювати свої інтереси в судовому порядку. Вважаю, ми зможемо домогтися компенсації за заподіяну нам шкоду, — заявив Головченко.

За його словами, загальний збиток від санкцій з боку Заходу щодо Білорусі складе приблизно 2,9% ВВП.

Головченко також торкнувся питання відносин офіційних Києва та Мінська на тлі ситуації з літаком Ryanair.

За його словами, Мінськ готовий до діалогу і неодноразово пропонував українській владі провести переговори, проте Київ від цього наразі відмовляється.

У нас іноді траплялися непорозуміння, але ми знімали питання, йшли на взаємні поступки і продовжували далі торгувати, — заявив він. — На жаль, зараз всі наші спроби вийти на контакт з колегами, задіяти наявні механізми, не були сприйняті.

23 травня у Мінську примусово посадили літак, з якого білоруські силовики зняли і затримали відомого опозиціонера Романа Протасевича. Низка країн світу розцінила цей інцидент як повітряне піратство, в результаті чого білоруська авіаційна сфера потрапила під жорсткі санкції.

Нагадаємо, нещодавно було опубліковане відео нібито зізнання Протасевича, на якому на руках опозиціонера можна побачити сліди тортур.

Джерело: «Беларусь 1»