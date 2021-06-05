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Ракурс
Через пандемію коронавірусу почали зникати віруси грипу – вчені. Фото: Galnet

Через пандемію коронавірусу почали зникати віруси грипу — вчені

5 чер 2021, 21:46
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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися, водночас деякі різновиди грипу зникли природним шляхом.

За словами вчених, швидше за все вони просто вимерли через те, що люди не контактували одне з одним, пише Statnews.

Штам грипу, відомий як 3c3. A, не давав про себе знати з березня 2020 року. Те ж саме можна сказати про штам B/Yamagata.

Вірусологи висловлюють припущення, що ці різновиди вірусів все ж могли зберегтися в окремо взятих регіонах. Однак вчені впевнені, що вимушена ізоляція дуже вплинула на тенденції поширення грипу в усьому світі.

Під час пандемії COVID-19 кількість випадків зараження вірусами грипу впала до історичного мінімуму. Експерти пов’язують такі результати з карантином, носінням масок та іншими запобіжними заходами.


Нагадаємо, ускладнена форма коронавірусу загрожує пацієнтам з деменцією, особливо з хворобою Альцгеймера. Такі люди піддаються потрійному ризику смерті в результаті зараження COVID-19.

Джерело: Statnews

Джерело: Ракурс


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