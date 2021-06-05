Хтось хоче контролювати Київ – Кличко розповів про постійні погрози. Фото: bankruptcy-ua

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Віталій Кличко, мер Києва, заявив, що йому постійно погрожують усуненням з посади, а правоохоронці приходять з обшуками до комунальних підприємств після нарад в Офісі президента.

Мені постійно погрожують, навіть офіційні чиновники. Я переконаний у тому, що президент як гарант Конституції повинен дотримуватися і своїм прикладом показувати дотримання законів, — сказав він в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода».

Політик зазначив, що «Київ великий, але люди одне одного знають».

І правоохоронці також дають інформацію: нарада була в Офісі президента, де було поставлено завдання… Чекайте гостей. Добре. Чекаємо, — розповів мер.

Кличко переконаний, що зможе себе захистити, а спроби звільнити його пов’язані з тим, що «хтось хоче контролювати місто Київ». Він вважає, що з нього «хочуть зробити корупціонера».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що загострення його стосунків з Офісом президента пов’язане з питаннями контролю та має політичну складову. Він стверджує, що тут немає нічого персонального, просто він — «незручний» політик та не є представником «цієї влади».

Джерело: «Радіо Свобода»