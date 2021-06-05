6 червня відзначають День журналіста – історія свята. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n155675-6-chervnya-vidznachaut-den-jurnalista-istoriya-svyata.html

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День журналіста 6 червня відзначають в Україні. Свято призначено указом президента Леоніда Кравчука у 1994 році.

Саме цього дня Спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів, яка є найбільшою у світі організацією професійних працівників ЗМІ.

В Україні професія журналіста виникла лише в ХІХ столітті та виконувала доволі обмежену в ідеологічних рамках функцію. Російська імперія, а згодом і Радянський Союз дозволяли рухатися журналістиці лише в межах пропаганди та впливу на маси з вихвалянням соціалістичних ідей та політики партії.

Втім навіть у таких умовах були спроби створення вільної журналістики. Приміром, у 1916 році почала видаватися газета «Шлях», яка мала проукраїнське спрямування. Багато видань перейшли в розряд підпільних під час радянської окупації Західної України. В повстанських криївках у 40-х роках звучало радіо «Афродіта», яке доносило до слухача українську ідею.

Відродження української журналістики відбулося в 1991 році, але дуже швидко пострадянська влада почала запроваджувати «темники», які диктували журналістам, у якому руслі подавати матеріали. Епоха «темників» закінчилася лише з поваленням режиму Віктора Януковича та перемогою Революції гідності у 2014 році.

Також у першу неділю червня святкують Міжнародний день очищення водойм. У цей день небайдужі організовують виїзд на місцеві водойми, де і проводиться чистка прибережної смуги й дна силами аквалангістів та груп «берегової підтримки».

День ангела відзначають власники таких імен: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Оксана, Микита, Семен, Степан, Федір.

День в історії: