6 июня отмечают День журналиста – история праздника. Фото: Слово и дело

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День журналиста 6 июня отмечают в Украине. Праздник был назначен указом президента Леонида Кравчука в 1994 году.

Именно в этот день Союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов, которая является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ.

В Украине профессия журналиста возникла только в XIX веке и выполняла довольно ограниченную в идеологических рамках функцию. Российская империя, а затем и Советский Союз позволяли двигаться журналистике только в пределах пропаганды и влияния на массы с восхвалением социалистических идей и политики партии.

Однако даже в таких условиях были попытки создания свободной журналистики. Например, в 1916 году начала издаваться газета «Шлях», у которой было проукраинское направление. Многие издания перешли в разряд подпольных во время советской оккупации Западной Украины. В повстанческих укрытиях в 40-х годах звучало радио «Афродита», которое доносило к слушателю украинскую идею.

Возрождение украинской журналистики состоялось в 1991 году, но очень быстро постсоветская власть начала вводить «темники», которые диктовали журналистам, в каком русле подавать материалы. Эпоха «темников» закончилась только со свержением режима Виктора Януковича и победой Революции достоинства в 2014 году.

Также в первое воскресенье июня отмечается Международный день очистки водоемов. В этот день неравнодушные активисты организуют выезд на местные водоемы, где и производится чистка прибрежной полосы и дна силами аквалангистов и групп «береговой поддержки».

День ангела отмечают владельцы таких имен: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Оксана, Никита, Семен, Степан, Федор.

День в истории: