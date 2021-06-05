6 июня отмечают День журналиста — история праздникаhttps://racurs.ua/n155675-6-iunya-otmechaut-den-jurnalista-istoriya-prazdnika.htmlРакурс
День журналиста 6 июня отмечают в Украине. Праздник был назначен указом президента Леонида Кравчука в 1994 году.
Именно в этот день Союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов, которая является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ.
В Украине профессия журналиста возникла только в XIX веке и выполняла довольно ограниченную в идеологических рамках функцию. Российская империя, а затем и Советский Союз позволяли двигаться журналистике только в пределах пропаганды и влияния на массы с восхвалением социалистических идей и политики партии.
Однако даже в таких условиях были попытки создания свободной журналистики. Например, в 1916 году начала издаваться газета «Шлях», у которой было проукраинское направление. Многие издания перешли в разряд подпольных во время советской оккупации Западной Украины. В повстанческих укрытиях в 40-х годах звучало радио «Афродита», которое доносило к слушателю украинскую идею.
Возрождение украинской журналистики состоялось в 1991 году, но очень быстро постсоветская власть начала вводить «темники», которые диктовали журналистам, в каком русле подавать материалы. Эпоха «темников» закончилась только со свержением режима Виктора Януковича и победой Революции достоинства в 2014 году.
Также в первое воскресенье июня отмечается Международный день очистки водоемов. В этот день неравнодушные активисты организуют выезд на местные водоемы, где и производится чистка прибрежной полосы и дна силами аквалангистов и групп «береговой поддержки».
День ангела отмечают владельцы таких имен: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Оксана, Никита, Семен, Степан, Федор.
День в истории:
- 1683 — в Англии в Оксфорде открылся первый в мире публичный музей;
- 1882 — Генри Сили запатентовал электрический утюг;
- 1944 — в Западной Европе был открыт Второй фронт — на севере Франции началась высадка войск союзников антигитлеровской коалиции;
- 1981 — зарегистрированы первые больные СПИДом;
- 1990 — Всеукраинский православный собор в Киеве провозгласил патриархат УАПЦ и избрал митрополита Мстислава первым патриархом Украинской автокефальной православной церкви.