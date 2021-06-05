Утечку химикатов «ликвидировали» подразделения МВД на Харьковщине. Фото: МВД

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Масштабные учения гвардейцев, полиции и спасателей состоялись в Харьковской области под руководством министра внутренних дел Арсена Авакова.

Участие в них приняли около 500 представителей подразделений Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Подразделения отработали нападение на блокпост и задержание преступников, которые пытались провезти оружие и взрывчатку.

Также, по легенде учений, в результате подрыва произошла авария и утечка химикатов. На этой локации спасатели провели разведку, ликвидировали завал и спасли пострадавшего.

Кроме того, пиротехники изъяли обнаруженные на месте чрезвычайной ситуации взрывоопасные предметы.

Сценарий учений основан на реальных событиях. Мы будем отвечать агрессору и угрозам, которые у нас есть, нашей готовностью, — отметил Аваков.

Напомним, военные учения ВСУ прошли на границе с аннексированным Крымом. Украинские военные отрабатывали взаимодействия при ведении боя и быстрой смены обстановки.