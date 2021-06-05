Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Утечку химикатов «ликвидировали» подразделения МВД на Харьковщине. Фото: МВД

Утечку химикатов «ликвидировали» подразделения МВД на Харьковщине (ФОТО)

5 июн 2021, 19:25
999

Масштабные учения гвардейцев, полиции и спасателей состоялись в Харьковской области под руководством министра внутренних дел Арсена Авакова.

Участие в них приняли около 500 представителей подразделений Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Подразделения отработали нападение на блокпост и задержание преступников, которые пытались провезти оружие и взрывчатку.

Также, по легенде учений, в результате подрыва произошла авария и утечка химикатов. На этой локации спасатели провели разведку, ликвидировали завал и спасли пострадавшего.

Кроме того, пиротехники изъяли обнаруженные на месте чрезвычайной ситуации взрывоопасные предметы.

Сценарий учений основан на реальных событиях. Мы будем отвечать агрессору и угрозам, которые у нас есть, нашей готовностью, — отметил Аваков.


Напомним, военные учения ВСУ прошли на границе с аннексированным Крымом. Украинские военные отрабатывали взаимодействия при ведении боя и быстрой смены обстановки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров