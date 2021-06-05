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Ракурс
Единый налог для крупных корпораций установят страны «Большой семерки»

Единый налог для крупных корпораций установят страны «Большой семерки»

5 июн 2021, 18:39
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Министры финансов стран «Большой семерки» достигли согласия относительно будущего минимального налога для крупных корпораций на уровне не меньше 15%.

«Большая семерка» согласилась создать глобальную налоговую систему, которая была бы «приспособленной к мировой цифровой эре», пишет Reuters.

Богатые страны годами пытаются договориться о способе получения больших доходов от крупных транснациональных компаний, таких как Google, Amazon и Facebook, которые часто зарабатывают прибыль в юрисдикциях, где они платят мало или вообще не платят налогов, — говорится в сообщении.

В «Большой семерке» надеются достичь окончательной договоренности о введении этого налога на июльской встрече министров финансов в Венеции. Принятие этой глобального изменения инициировала администрация президента США Джо Байдена.


Таким образом США хотят ограничить возможность транснациональных концернов использовать преимущества налоговых систем для увеличения своих доходов, особенно в период пандемии коронавируса, которая ослабила экономику во всем мире.

Источник: Reuters

Источник: Ракурс


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