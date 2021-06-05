Єдиний податок для великих корпорацій встановлять країни «Великої сімки»

https://racurs.ua/ua/n155673-iedynyy-podatok-dlya-velykyh-korporaciy-vstanovlyat-krayiny-velykoyi-simky.html

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Міністри фінансів країн «Великої сімки» досягли згоди щодо майбутнього мінімального податку для великих корпорацій на рівні щонайменше 15%.

«Велика сімка» погодилася створити глобальну податкову систему, яка була б «пристосованою до світової цифрової ери», пише Reuters.

Багаті країни роками намагаються домовитись про спосіб отримання більших доходів від великих транснаціональних компаній, таких як Google, Amazon і Facebook, які часто заробляють прибуток у юрисдикціях, де вони платять мало або взагалі не сплачують податок, — йдеться у повідомленні.

У «Великій сімці» сподіваються досягти остаточної домовленості щодо запровадження цього податку на липневій зустрічі міністрів фінансів у Венеції. Ухвалення глобальної податкової зміни ініціювала адміністрація президента США Джо Байдена.

Таким чином США хочуть обмежити можливість транснаціональних концернів використовувати переваги податкових систем для збільшення своїх прибутків, особливо в період пандемії коронавірусу, яка послабила економіку в усьому світі.

Джерело: Reuters