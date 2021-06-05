Коли чекати нових провокацій від Росії, розповів Аваков. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n155672-koly-chekaty-novyh-provokaciy-vid-rosiyi-rozpoviv-avakov.html

Ракурс

Агресія Росії може посилитися після завершення будівництва «Північного потоку-2», заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У МВС мають розвідувальну інформацію щодо загроз критичній інфраструктурі України з боку РФ. Про це 5 червня Аваков розповів під час тактико-спеціальних навчань підрозділів, що координуються МВС, поблизу Вовчанська на Харківщині.

Ми говоримо про реальні загрози. Путін учора заявив про те, що перша нитка «Північного потоку-2» добудована. Газ все ще транспортується нашим газопроводом і повинен транспортуватися ще деякий час, а потім, напевно, Путін захоче пустити газ в обхід України. Тому ми очікуємо, що ніхто не чекатиме, що будуть провокації, спроби терактів на нашій ділянці газопроводу, — зазначив він.

Глава МВС наголосив, що інформації від розвідки достатньо. Тому правоохоронці розробляють різноманітні сценарії та схеми реагування по об'єктах критичної інфраструктури. Мова йде про об'єкти газової інфраструктури, греблі, дамби.

Це не говорить про те, що я хочу когось налякати, про те, що завтра війна, це говорить про те, що український народ тому платить податки для своєї армії та системи МВС, щоб вона була готовою, у випадку чого, втрутитися та забезпечити порядок, — сказав Аваков, коментуючи необхідність навчань.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, оголосив про завершення прокладання першої нитки російського експортного газогону «Північний потік-2».