Когда ждать новых провокаций от России, рассказал Аваков. Фото: Ракурс

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Ракурс

Агрессия России может усилиться после завершения строительства «Северного потока-2», заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В МВД есть разведывательная информация об угрозах критической инфраструктуре Украины со стороны РФ. Об этом 5 июня Аваков рассказал во время тактико-специальных учений подразделений, координируемых МВД, вблизи Волчанска на Харьковщине.

Мы говорим о реальных угрозах. Путин вчера заявил о том, что первая нитка «Северного потока-2» достроена. Газ до сих пор транспортируется по нашему газопроводу и должен транспортироваться еще некоторое время, а потом, наверное, Путин захочет пустить газ в обход Украины. Поэтому мы ожидаем, что никто не будет ждать, что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода, — отметил он.

Глава МВД подчеркнул, что информации от разведки достаточно. Поэтому правоохранители разрабатывают различные сценарии и схемы реагирования по объектам критической инфраструктуры. Речь идет об объектах газовой инфраструктуры, плотинах, дамбах.

Это не говорит о том, что я хочу кого-то напугать, о том, что завтра война, это говорит о том, что украинский народ поэтому платит налоги для своей армии и системы МВД, чтобы она была готовой, в случае чего, вмешаться и обеспечить порядок, — сказал Аваков, комментируя необходимость учений.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил о завершении прокладки первой нитки российского экспортного газопровода «Северный поток-2».