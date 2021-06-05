Мертвый кашалот сделал рыбаков миллионерами – как это случилось. Фото: slon.fr

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Ракурс

Неожиданно стали миллионерами рыбаки из Йемена после того, как нашли мертвого кашалота в Аденском заливе.

Внутри кита они обнаружили редкое и ценное вещество — амбру, которая используется при изготовлении духов. Об этом сообщает The Independent.

Как только мы приблизились к нему, появился сильный запах, и у нас возникло ощущение, что внутри этого кита что-то есть, — рассказал один из рыбаков.

Находка весом 127 кг принесла бедным рыбакам 1,1 млн фунтов стерлингов. Сумма была поделена между 35 рыбаками.

По словам одного из них, этого достаточно, чтобы жениться и купить дом. При этом часть денег рыбаки передали другим нуждающимся людям.

Амбра — восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют «рвота кашалота» или «плавучее золото». Стоимость за один килограмм может достигать 50 тыс. долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что мужчина, потерявший все имущество, выиграл джекпот в США. Счастливчик потратил выигрыш на оплату счетов, а оставшиеся деньги намерен сохранить.

Источник: The Independent