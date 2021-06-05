Мертвий кашалот зробив рибалок мільйонерами – як це сталося. Фото: slon.fr

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Ракурс

Несподівано стали мільйонерами рибалки з Ємену після того, як знайшли мертвого кашалота в Аденській затоці.

Усередині кита вони виявили рідкісну і цінну речовину — амбру, яка використовується при створенні парфумів. Про це повідомляє The Independent.

Як тільки ми наблизилися до нього, з’явився сильний запах, і в нас виникло відчуття, що всередині цього кита щось є, — розповів один з рибалок.

Знахідка вагою 127 кг принесла бідним рибалкам 1,1 млн фунтів стерлінгів. Сума була поділена між 35 чоловіками.

За словами одного з них, цього достатньо, щоб одружитися і купити будинок. При цьому частину грошей рибалки передали нужденним людям.

Амбра — воскова речовина, що виділяється в кишечнику кашалотів. Часто її називають «блювота кашалота» або «плавуче золото». Вартість за один кілограм може досягати 50 тис. дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чоловік, який втратив все майно, виграв джекпот в США. Щасливчик витратив виграш на оплату рахунків, а решту грошей має намір зберегти.

Джерело:The Independent