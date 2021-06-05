Витік хімікатів «ліквідували» підрозділи МВС на Харківщині. Фото: МВС

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Масштабні навчання гвардійців, поліції та рятувальників відбулися в Харківській області під керівництвом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Участь у них взяли близько 500 представників підрозділів Нацгвардії, Нацполіції та ДСНС. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Підрозділи відпрацювали напад на блокпост та затримання злочинців, які намагалися провезти зброю та вибухівку.

Також, за легендою навчань, внаслідок підриву сталася аварія та витік хімікатів. На цій локації рятувальники провели розвідку, ліквідували завал та врятували потерпілого.

Крім того, піротехніки вилучили виявлені на місці надзвичайної ситуації вибухонебезпечні предмети.

Сценарій навчань заснований на реальних подіях. Ми будемо відповідати агресору і загрозам, які у нас є, нашою готовністю, — зазначив Аваков.

Нагадаємо, військові навчання ЗСУ відбулися на межі з анексованим Кримом. Українські військові відпрацьовували взаємодію під час ведення бою та швидкої зміни обстановки.