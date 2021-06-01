«Проблеми» Кличка назвали в офісі Зеленського

Віталій Кличко. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n155451-problemy-klychka-nazvaly-v-ofisi-zelenskogo.html

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Віталій Кличко, мер Києва, може втрати посаду через відсутність розвитку інфраструктури столиці за його керівництва.

Натомість особистого конфлікту між Банковою та міським головою Києва немає. Про це заявив радник керівника офісу Зеленського Кирило Тимошенко в інтерв’ю для «Інтерфакс-Україна».

За словами Тимошенка, конфлікт існує лише в Кличка із самим собою та з містянами, оскільки мер Києва ігнорує зростання трафіку в столиці.

Плани з розвитку інфраструктури, розвʼязок доріг, метро, мостів тощо не виконуються навіть на 50%. Жодної розвʼязки, жодної станції метро. Наразі ж будуються лише парки, ставляться фонтани, стелиться газон. Це дуже добре, але в Києва є інші проблеми — це трафік. Люди стоять у заторах, метро не розвивається, — розповів Тимошенко.



На Банковій вбачають лише два варіанти розв’язання цієї ситуації — або київська влада зрозуміє, що потрібно зайнятися трафіком в столиці, або «щодо голови КМДА будуть інші висновки». Водночас Тимошенко зазначив, що це питання вирішувати президенту, додавши, що є «різні варіанти».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що загострення його стосунків з Офісом президента пов’язане з питаннями контролю та має політичну складову. Він стверджує, що тут немає нічого персонального, просто він — «незручний» політик та не є представником «цієї влади».



Джерело: Інтерфакс-Україна