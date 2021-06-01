«Проблемы» Кличко назвали в офисе Зеленского

Кличко. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n155451-problemy-klichko-nazvali-v-ofise-zelenskogo.html

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Виталий Кличко, мэр Киева, может потерять должность из-за нежелания развивать инфраструктуру столицы.

В то же время личного конфликта между Банковой и мэром Киева нет. Об этом заявил советник руководителя Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко в интервью для «Интерфакс-Украина».

По словам Тимошенко, конфликт существует только у Кличко с самим собой и с горожанами, поскольку мэр Киева игнорирует увеличения трафика в столице.

Планы по развитию инфраструктуры, строительству транспортных развязок, дорог, метро, мостов и т. п. не выполняются даже на 50%. Ни одной развязки, ни одной станции метро. Пока строятся только парки, фонтаны, стелется газон. Это очень хорошо, но у Киева есть другие проблемы — это трафик. Люди стоят в пробках, метро не развивается, — рассказал Тимошенко.

На Банковой видят только два варианта решения этой ситуации — или киевская власть поймет, что нужно заняться трафиком в столице, или «по главе КГГА будут другие выводы». В то же время Тимошенко отметил, что этот вопрос решать президенту, добавив, что есть «разные варианты».

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обострение его отношений с Офисом президента связано с вопросами контроля и имеет политическую составляющую. Он утверждает, что здесь нет ничего персонального, просто он — «неудобный» политик и не является представителем «этой власти».

Источник: Интерфакс-Украина