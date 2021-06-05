Кто-то хочет контролировать Киев – Кличко рассказал о постоянных угрозах (ВИДЕО)

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Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева заявил, что ему постоянно угрожают смещением с должности, а правоохранители приходят с обысками к коммунальным предприятиям после совещаний в Офисе президента.

Мне постоянно угрожают, даже официальные чиновники. Я убежден в том, что президент как гарант Конституции должен придерживаться и своим примером показывать соблюдения законов, — сказал он в интервью изданию «Радио Свобода».

Политик отметил, что «Киев большой, но люди друг друга знают».

И правоохранители также дают информацию: совещание было в Офисе президента, где была поставлена ​​задача… Ждите гостей. Хорошо. Ждем, — рассказал мэр.

Кличко убежден, что сможет себя защитить, а попытки уволит его связаны с тем, что «кто-то хочет контролировать город Киев». Он считает, что из него «хотят сделать коррупционера».

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обострение его отношений с Офисом президента связано с вопросами контроля и имеет политическую составляющую. Он утверждает, что здесь нет ничего персонального, просто он — «неудобный» политик и не является представителем «этой власти».

Источник: «Радио Свобода»