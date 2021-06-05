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Из-за пандемии коронавируса начали исчезать вирусы гриппа – ученые. Фото: Galnet

Из-за пандемии коронавируса начали исчезать вирусы гриппа — ученые

5 июн 2021, 21:46
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Коронавирус в мире продолжает активно распространяться, в то же время некоторые разновидности гриппа исчезли естественным путем.

По словам ученых, скорее всего они просто вымерли из-за того, что люди не контактировали друг с другом, пишет Statnews.

Штамм гриппа, известный как 3c3. A, не давал о себе знать с марта 2020 года. То же самое можно сказать о штамме B/Yamagata.

Вирусологи высказывают предположения, что эти разновидности вирусов все же могли сохраниться в отдельно взятых регионах. Однако ученые уверены, что вынужденная изоляция очень сильно повлияла на тенденции распространения гриппа во всем мире.

Во время пандемии COVID-19 количество случаев заражения вирусами гриппа упало до исторического минимума. Эксперты связывают такие результаты с карантином, ношением масок и другими мерами предосторожности.


Напомним, осложненная форма коронавируса грозит пациентам с деменцией, особенно с болезнью Альцгеймера. Такие люди подвергаются трехкратному риску смерти в результате заражения COVID-19.

Источник: Statnews

Источник: Ракурс


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