Беларусь обещает судиться с Западом из-за санкций

Самопровозглашенные власти Беларуси планируют судиться из-за санкций, фото: MINSKI

https://racurs.ua/n155678-belarus-obeschaet-suditsya-s-zapadom-iz-za-sankciy.html

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Самопровозглашенная власть Беларуси планирует через суд добиться компенсаций за ущерб, нанесенный санкциями, введенными в ответ на принудительную посадку в Минске самолета компании Ryanair рейса Афины-Вильнюс.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил об этом в интервью белорусскому государственному телеканалу «Беларусь 1».

Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Считаю, мы сможем добиться компенсации за причиненный нам ущерб, — заявил Головченко.

По его словам, общий ущерб от санкций со стороны Запада в отношении Беларуси составит примерно 2,9% ВВП.

Головченко также коснулся вопроса отношений официальных Киева и Минска на фоне ситуации с самолетом Ryanair.

По его словам, Минск готов к диалогу и неоднократно предлагал украинским властям провести переговоры, однако Киев от этого пока отказывается.

У нас иногда случались недоразумения, но мы снимали вопрос, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать, — заявил он. — К сожалению, сейчас все наши попытки выйти на контакт с коллегами, задействовать имеющиеся механизмы, не были восприняты.

23 мая в Минске принудительно посадили самолет, с которого белорусские силовики сняли и задержали известного оппозиционера Романа Протасевича. Ряд стран мира расценили этот инцидент как воздушное пиратство, в результате чего белорусская авиационная сфера попала под жесткие санкции.

Напомним, недавно было опубликовано видео якобы признания Протасевича, на котором в руках оппозиционера можно увидеть следы пыток.

Источник: «Беларусь 1»