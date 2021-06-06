В Україні триває вакцинація від коронавірусу

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В Україні за минулу добу, 5 червня, від коронавірусної хвороби COVID-19 щепили 40 тис. 101 людину.

З них першу з двох необхідних доз отримали 39 тис. 229 людей, дві дози (завершили курс вакцинації) — 872 людини. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Так, за інформацією КМДА, впродовж 5 червня у розгорнутому на території Міжнародного виставкового центру в Києві великому центрі вакцинації препаратом CoronaVac щепили понад 2,5 тис. осіб.

Зазначається, що загалом в Україні протягом доби працювали 327 мобільних бригад та 418 пунктів щеплення.

Загалом за час вакцинальної кампанії в Україні щеплено вже 1 млн 216 тис. 602 особи. З них:

першу дозу отримали 1 млн 216 тис. 600 осіб;

дві дози отримали 146 тис. 664 особи (з них двоє осіб отримали одну дозу за межами України).

Загалом проведено вже 1 млн 363 тис. 264 щеплення.

Станом на сьогодні, 6 червня, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 640 тис. 914 осіб.

Нагадаємо, впродовж 5 червня в Україні зафіксували менше тисячі нових випадків COVID-19.