Понад 40 тис. осіб вакцинували в Україні за добу — епідемія коронавірусуhttps://racurs.ua/ua/n155682-ponad-40-tys-osib-vakcynuvaly-v-ukrayini-za-dobu-epidemiya-koronavirusu.htmlРакурс
В Україні за минулу добу, 5 червня, від коронавірусної хвороби COVID-19 щепили 40 тис. 101 людину.
З них першу з двох необхідних доз отримали 39 тис. 229 людей, дві дози (завершили курс вакцинації) — 872 людини. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Так, за інформацією КМДА, впродовж 5 червня у розгорнутому на території Міжнародного виставкового центру в Києві великому центрі вакцинації препаратом CoronaVac щепили понад 2,5 тис. осіб.
Зазначається, що загалом в Україні протягом доби працювали 327 мобільних бригад та 418 пунктів щеплення.
Загалом за час вакцинальної кампанії в Україні щеплено вже 1 млн 216 тис. 602 особи. З них:
- першу дозу отримали 1 млн 216 тис. 600 осіб;
- дві дози отримали 146 тис. 664 особи (з них двоє осіб отримали одну дозу за межами України).
Загалом проведено вже 1 млн 363 тис. 264 щеплення.
Станом на сьогодні, 6 червня, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 640 тис. 914 осіб.
Нагадаємо, впродовж 5 червня в Україні зафіксували менше тисячі нових випадків COVID-19.