Байден оприлюднив план зустрічі з Путіним

Байден оприлюднив план зустрічі з Путінимhttps://racurs.ua/ua/n155683-bayden-opryludnyv-plan-zustrichi-z-putinym.htmlРакурс
Джо Байден, президент США, оприлюднив свій план щодо міжнародних переговорів, які він має провести в середині червня в межах поїздки до Європи.
Про це йдеться у колонці Байдена на шпальтах The Washington Post.
Байден зазначив, що планує спочатку зустрітися з «друзями, партнерами та союзниками» Сполучених Штатів, які «дивляться на світ через таку ж призму, що і США»:
- взяти учать у саміті «Великої сімки» у Великобританії 11−13 червня;
- взяти участь у саміті НАТО 14 червня у Брюсселі;
- зустрітися з керівництвом ЄС у Брюсселі.
Лише після цього Байден проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, які мають відбутися у Женеві 16 червня.
Ми єдині у вирішенні проблеми викликів Росії стосовно європейської безпеки, починаючи з її агресії в Україні. І не буде сумнівів у рішучості Сполучених Штатів захищати демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від своїх інтересів, — наголосив Байден.
За словами Байдена, Путін знає, що він без вагань «відреагує на можливі негативні дії».
Водночас Байден зазначає, що США не прагнуть конфлікту з Росією, а хочуть стабільних та передбачуваних відносин.
Джерело: The Washington Post