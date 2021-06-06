Байден оприлюднив план зустрічі з Путіним

Джо Байден та Володимир Путін, фото: «Коммерсантъ»

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Джо Байден, президент США, оприлюднив свій план щодо міжнародних переговорів, які він має провести в середині червня в межах поїздки до Європи.

Про це йдеться у колонці Байдена на шпальтах The Washington Post.

Байден зазначив, що планує спочатку зустрітися з «друзями, партнерами та союзниками» Сполучених Штатів, які «дивляться на світ через таку ж призму, що і США»:

взяти учать у саміті «Великої сімки» у Великобританії 11−13 червня;

взяти участь у саміті НАТО 14 червня у Брюсселі;

зустрітися з керівництвом ЄС у Брюсселі.

Лише після цього Байден проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, які мають відбутися у Женеві 16 червня.

Ми єдині у вирішенні проблеми викликів Росії стосовно європейської безпеки, починаючи з її агресії в Україні. І не буде сумнівів у рішучості Сполучених Штатів захищати демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від своїх інтересів, — наголосив Байден.

За словами Байдена, Путін знає, що він без вагань «відреагує на можливі негативні дії».

Водночас Байден зазначає, що США не прагнуть конфлікту з Росією, а хочуть стабільних та передбачуваних відносин.

Джерело: The Washington Post