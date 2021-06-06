Джо Байден та Володимир Путін, фото: «Коммерсант»

https://racurs.ua/ua/n155688-zustrich-putina-ta-baydena-shveycariya-obmejyt-dostup-u-povitryanyy-prostir.html

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Швейцарія готується обмежити доступ до повітряного простору Женеви під час проведення запланованої на 16 червня зустрічі президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.

Відповідні заходи пропрацьовує влада країни. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на швейцарські ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, відповідні обмеження будуть суттєвими і схожими на ті, що застосовуються під час проведення Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Зазначається, що фахівці з безпеки вже оглянули пляж «О-Вів» на березі Женевського озера на випадок, якщо з’явиться необхідність розмістити там компоненти систем ППО, а поліція кантону Женева вирішила на час проведення цього заходу взяти в оренду кілька одиниць бронетехніки.

Нагадаємо, Байден нещодавно оприлюднив план своєї зустрічі з Путіним.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»