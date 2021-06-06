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Ракурс
Окупований Крим потерпає від нестачі води, фото: Krpress

«Суботники» для очищення річок вирішили проводити окупанти в Криму

6 чер 2021, 14:29
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Окупанти в тимчасово окупованому Криму, який зіткнувся з дефіцитом води, планують залучати громадян до розчищення річок.

Про це повідомляє видання «Крим.Реалії» з посиланням на повідомлення «місцевої влади» Алушти.

Зазначається, що 5 червня в Алушті провели розчистку русел річок, які впадають в Ізобільницьке водосховище. В акції були задіяні близько 100 осіб, які розгрібали завали гілок, повалених дерев і кам’яних брил на шляху природного потоку води.

Якщо ці дії дадуть хоча б 10% збільшення водного припливу, то значить все було не дарма. В результаті суботника виникла пропозиція — проводити регулярні еко-десанти по руслах річок і водоносних джерел, тим самим допомагаючи наповненню водосховищ, — зазначається в повідомленні окупаційної адміністрації.

У середині травня окупанти заявляли про недостатні запаси води у водосховищах Алушти, через що для місцевих жителів було запроваджено графік подачі прісної води.


Нагадаємо, у МЗС України нещодавно відреагували на звинувачення з боку Москви в тому, що відмова постачати воду в окупований Крим нібито може спричинити гуманітарну катастрофу.

Джерело: «Крим.Реалії»

Джерело: Ракурс


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