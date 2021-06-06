«Субботники» для очистки рек решили проводить оккупанты в Крыму

Оккупированный Крым страдает от нехватки воды, фото: Krpress

https://racurs.ua/n155687-subbotniki-dlya-ochistki-rek-reshili-provodit-okkupanty-v-krymu.html

Ракурс

Оккупанты во временно оккупированном Крыму, который столкнулся с дефицитом воды, планируют привлекать граждан к расчистке рек.

Об этом сообщает издание «Крим.Реалии» со ссылкой на сообщение «местных властей» Алушты.

Отмечается, что 5 июня в Алуште провели расчистку русел рек, впадающих в Изобильненское водохранилище. В акции были задействованы около 100 человек, которые разгребали завалы веток, сваленных деревьев и каменных глыб на пути естественного потока воды.

Если эти действия дадут хотя бы 10% увеличение водного притока, то значит все было не зря. В результате субботника возникло предложение — проводить регулярные эко-десанты по руслам рек и водоносных источников, тем самым помогая наполнению водохранилищ, — отмечается в сообщении оккупационной администрации.

В середине мая оккупанты заявляли о недостаточных запасах воды в водохранилищах Алушты, из-за чего для местных жителей был введен график подачи пресной воды.

Напомним, в МИДе Украины недавно отреагировали на обвинения со стороны Москвы в том, что отказ поставлять воду в оккупированный Крым якобы может привести к гуманитарной катастрофе.

Источник: «Крим.Реалии»