Россия незаконно удерживает в тюрьмах девять гражданских журналистов из Крыма, фото: «ZаБор»

https://racurs.ua/n155686-devyat-krymskih-jurnalistov-uderjivaet-rossiya-v-turmah-mid.html

Ракурс

Россия незаконно удерживает в тюрьмах девять гражданских журналистов из временно оккупированного Крыма.

Еще один находится под домашним арестом. Об этом сегодня, 6 июня, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

На временно оккупированных территориях Украины права и свободы представителей СМИ систематически подавляются, — подчеркивают в МИДе.

В МИДе отмечают, что оккупанты уничтожили независимую журналистику на полуострове — из 3 тыс. медиа только 232 смогли пройти «перерегистрацию».

В этих условиях возник феномен гражданского журнализма, когда обычные люди с активной гражданской позицией взяли на себя выполнение функций СМИ, — подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что за свою гражданскую позицию и журналистскую деятельность, активисты подвергаются преследованиям и попадают за решетку. Обвинения им выдвигаются по «террористическим» статьям, которые предусматривают заключение на сроки 20 и более лет.

Напомним, в МИД Украины в мае отреагировали на обвинения со стороны Москвы в том, что отказ поставлять воду в оккупированный Крым якобы может привести к гуманитарной катастрофе.