Ракурсhttps://racurs.ua/
Россия незаконно удерживает в тюрьмах девять гражданских журналистов из Крыма, фото: «ZаБор»
Девять крымских журналистов удерживает Россия в тюрьмах — МИДhttps://racurs.ua/n155686-devyat-krymskih-jurnalistov-uderjivaet-rossiya-v-turmah-mid.htmlРакурс
Россия незаконно удерживает в тюрьмах девять гражданских журналистов из временно оккупированного Крыма.
Еще один находится под домашним арестом. Об этом сегодня, 6 июня, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.
На временно оккупированных территориях Украины права и свободы представителей СМИ систематически подавляются, — подчеркивают в МИДе.
В МИДе отмечают, что оккупанты уничтожили независимую журналистику на полуострове — из 3 тыс. медиа только 232 смогли пройти «перерегистрацию».
В этих условиях возник феномен гражданского журнализма, когда обычные люди с активной гражданской позицией взяли на себя выполнение функций СМИ, — подчеркивают в ведомстве.
Отмечается, что за свою гражданскую позицию и журналистскую деятельность, активисты подвергаются преследованиям и попадают за решетку. Обвинения им выдвигаются по «террористическим» статьям, которые предусматривают заключение на сроки 20 и более лет.
Напомним, в МИД Украины в мае отреагировали на обвинения со стороны Москвы в том, что отказ поставлять воду в оккупированный Крым якобы может привести к гуманитарной катастрофе.
.