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Росія незаконно утримує у в’язницях дев’ятьох громадянських журналістів з Криму, фото: «ZаБор»

Дев’ять кримських журналістів утримує Росія у в’язницях — МЗС

6 чер 2021, 13:59
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Росія незаконно утримує у в’язницях дев’ятьох громадянських журналістів з тимчасово окупованого Криму.

Ще один перебуває під домашнім арештом. Про це сьогодні, 6 червня, повідомила прес-служба міністерства закордонних справ України.

На тимчасово окупованих територіях України права і свободи представників ЗМІ систематично придушуються, — наголошують у МЗС.

У МЗС зазначають, що окупанти знищили незалежну журналістику на півострові — з 3 тис. медіа лише 232 змогли пройти «перереєстрацію».

В цих умовах виник феномен громадянського журналізму, коли звичайні люди з активною громадянською позицією взяли на себе виконання функцій ЗМІ, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що за свою громадянську позицію та журналістську діяльність, активісти зазнають переслідувань та потрапляють за ґрати. Обвинувачення їм висуваються за «терористичними» статтями, які передбачають ув’язнення на терміни 20 і більше років.


Нагадаємо, у МЗС України у травні відреагували на звинувачення з боку Москви в тому, що відмова постачати воду в окупований Крим нібито може спричинити гуманітарну катастрофу.

Джерело: Ракурс


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