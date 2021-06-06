Росія незаконно утримує у в’язницях дев’ятьох громадянських журналістів з Криму, фото: «ZаБор»

https://racurs.ua/ua/n155686-dev-yat-krymskyh-jurnalistiv-utrymuie-rosiya-u-v-yaznycyah-mzs.html

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Росія незаконно утримує у в’язницях дев’ятьох громадянських журналістів з тимчасово окупованого Криму.

Ще один перебуває під домашнім арештом. Про це сьогодні, 6 червня, повідомила прес-служба міністерства закордонних справ України.

На тимчасово окупованих територіях України права і свободи представників ЗМІ систематично придушуються, — наголошують у МЗС.

У МЗС зазначають, що окупанти знищили незалежну журналістику на півострові — з 3 тис. медіа лише 232 змогли пройти «перереєстрацію».

В цих умовах виник феномен громадянського журналізму, коли звичайні люди з активною громадянською позицією взяли на себе виконання функцій ЗМІ, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що за свою громадянську позицію та журналістську діяльність, активісти зазнають переслідувань та потрапляють за ґрати. Обвинувачення їм висуваються за «терористичними» статтями, які передбачають ув’язнення на терміни 20 і більше років.

Нагадаємо, у МЗС України у травні відреагували на звинувачення з боку Москви в тому, що відмова постачати воду в окупований Крим нібито може спричинити гуманітарну катастрофу.