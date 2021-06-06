«Слуги» анонсували додаткові законопроекти про олігархів

У «Слузі народу» анонсували додаткові законопроекти про олігархів, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n155685-slugy-anonsuvaly-dodatkovi-zakonoproekty-pro-oligarhiv.html

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У «Слузі народу» анонсували додаткові законопроекти про олігархів, окрім вже поданого до парламенту президентського законопроекту № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Будуть запропоновані ще щонайменше сім додаткових законопроектів. Про це заявила заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформполітики народний депутат Євгенія Кравчук, повідомляє прес-служба «Слуги народу».

Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий. Є рішення, що готуються у процесі, — зазначила Кравчук.



За словами Кравчук, необхідність ухвалення таких законопроектів полягає в відсутності наразі в Україні достатнього законодавчого поля, яке регулює діяльність олігархів.

Нагадаємо, на початку червня в Офісі президента заявили, що законопроект про олігархів має обмежений термін дії.