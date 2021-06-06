«Слуги» анонсировали дополнительные законопроекты об олигархах

В «Слуге народа» анонсировали дополнительные законопроекты об олигархах, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n155685-slugi-anonsirovali-dopolnitelnye-zakonoproekty-ob-oligarhah.html

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В «Слуге народа» анонсировали дополнительные законопроекты об олигархах, кроме уже поданного в парламент президентского законопроекта № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Будут предложены еще по меньшей мере семь дополнительных законопроектов. Об этом заявила заместитель главы Комитета по вопросам гуманитарной и информполитики народный депутат Евгения Кравчук, сообщает пресс-служба «Слуги народа».

Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, будет пакет законов большой. Есть решения, готовятся в процессе, — отметила Кравчук.



По словам Кравчук, необходимость принятия таких законопроектов заключается в отсутствии в настоящее время в Украине достаточного законодательного поля, регулирующего деятельность олигархов.

Напомним, в начале июня в Офисе президента заявили, что законопроект об олигархах имеет ограниченный срок действия.