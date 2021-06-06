Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В «Слуге народа» анонсировали дополнительные законопроекты об олигархах, фото: «Украинская правда»

«Слуги» анонсировали дополнительные законопроекты об олигархах

6 июн 2021, 13:21
999

В «Слуге народа» анонсировали дополнительные законопроекты об олигархах, кроме уже поданного в парламент президентского законопроекта № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Будут предложены еще по меньшей мере семь дополнительных законопроектов. Об этом заявила заместитель главы Комитета по вопросам гуманитарной и информполитики народный депутат Евгения Кравчук, сообщает пресс-служба «Слуги народа».

Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, будет пакет законов большой. Есть решения, готовятся в процессе, — отметила Кравчук.


По словам Кравчук, необходимость принятия таких законопроектов заключается в отсутствии в настоящее время в Украине достаточного законодательного поля, регулирующего деятельность олигархов.

Напомним, в начале июня в Офисе президента заявили, что законопроект об олигархах имеет ограниченный срок действия.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров